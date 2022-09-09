ВС РФ перебрасывают системы «Солнцепек» на харьковское направление

Российские военные перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как указало агентство, на данном направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые на этой неделе начали контрнаступление.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ применили системы «Солнцепек» во время контрнаступления украинских военных на город Балаклея в Харьковской области.

Как заявлял глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, союзные силы предпринимают попытки выбить военных ВСУ из пригородов Балаклеи.

Он также сообщал, что ВСУ стянули все резервы к Харьковской области. По словам Ганчева, украинские войска несут «колоссальные» потери.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.