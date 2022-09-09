Россия направила «Панцири» и С-300 в Харьковскую область

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцири» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 прибывают в зону боевых действий в районах Купянска и Изюма, сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна» в Telegram.

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«"Панцири" и С-300 едут сшибать самолеты ВВС Украины у Купянска и Изюма», — сказано в описании видео, на котором показано движение военной техники, направляющейся в города Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Город сейчас находится под ударами украинской артиллерии.