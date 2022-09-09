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6 часов назад

В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3

Lenta.ru

В концерне «Калашников» раскрыли характеристики комплекса динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-3. Разработанный специалистами «НИИ Стали» комплекс повышает защищенность от огня ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Соответствующий ролик концерн опубликовал в своем Telegram-канале.

В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что комплекс массой 4,2 тонны на основе элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24 обеспечивает защиту тонкобронных проекций машины от моноблочных кумулятивных боеприпасов, бронебойных пуль Б-32, бронебойных снарядов калибра 30 миллиметров и бронебойно-зажигательных трассирующих 23-миллиметровых снарядов.

Динамическая защита перекрывает 62 процента площади борта корпуса БМП-3, 36 процентов лобовой части и до 70 процентов башни. Блоки динамической защиты не детонируют при попадании осколков, снарядов калибром до 30 миллиметров, бронебойных зажигательных пуль и горючей смеси. Элементы комплекса можно применять на любой военной технике, включая танки Т-72Б3 и Т-80БВМ.

Ранее начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков написал в публикации для «Красной Звезды», что участвующие в спецоперации по защите Донбасса БМП и бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.

В августе на форуме «Армия-2022» показалибоевую машину пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха», который несет ракеты «Булат» и «Корнет», а также пушку калибра 57 миллиметров.

Армия,Александр Шестаков,Минобороны России,Ижмаш,
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