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7 часов назад

ВСУ серьезно повредили мост через Оскол в Купянске

Lenta.ru

В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Евгений Поддубный.

ВСУ серьезно повредили мост через Оскол в Купянске
Фото: Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| editionTelegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition

По словам военкора, город сейчас находится под ударами артиллерии ВСУ.

«Формирования неонацистского режима используют западные РСЗО, гаубицы и САУ. Оборона Купянска продолжается. Резервы продолжают подходить», — сообщил он.

Ранее корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», в котором говорится о больших потерях ВСУ под Купянском.

«Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — рассказали украинские военные.

ВСУ 8 сентября начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась с ходу ворваться в населенный пункт, но была остановлена подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Армия,Евгений Поддубный,Росгвардия,
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