В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Евгений Поддубный.

Фото: Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition

По словам военкора, город сейчас находится под ударами артиллерии ВСУ.

«Формирования неонацистского режима используют западные РСЗО, гаубицы и САУ. Оборона Купянска продолжается. Резервы продолжают подходить», — сообщил он.

Ранее корреспонденты издания «Русская весна» опубликовали сообщение 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», в котором говорится о больших потерях ВСУ под Купянском.

«Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — рассказали украинские военные.