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4 часа назад

Украина получила интересующие Россию беспилотные бронетранспортеры

Lenta.ru

На Украину прибыли первые образцы беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS, произведенных эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics. Об этом сообщает Delfi.

Украина получила интересующие Россию беспилотные бронетранспортеры
Фото: ВикипедияВикипедия

На опубликованных порталом фотографиях можно увидеть, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания роботизированных комплексов на полигоне недалеко от Киева. Уточняется, что в августе бывший президент страны Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт на покупку комплексов THeMIS, которые украинцы называют «Журавль».

Ранее сообщалось, что российский Центр анализа стратегий и технологий объявил награду в размере одного миллиона рублей любому военному или служащему силовых структур за захват роботизированной платформы THeMIS эстонского производства на Украине и передачи ее в более-менее целом состоянии в Министерство обороны.

THeMIS можно использовать как транспортную и боевую машину — эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы. 11 стран приняли на вооружение беспилотные гусеничные бронетранспортеры эстонского производства, в том числе США, Великобритания и Германия.

Данная техника развивает скорость до 20 километров в час, ее грузоподъемность составляет 750 килограммов. По информации Delfi, цена гусеничной машины начинается от 300 тысяч евро.

Армия,Петр Порошенко,Центр анализа стратегий и технологий,
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