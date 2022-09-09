Украина получила интересующие Россию беспилотные бронетранспортеры

На Украину прибыли первые образцы беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS, произведенных эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics. Об этом сообщает Delfi.

Фото: Википедия Википедия

На опубликованных порталом фотографиях можно увидеть, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания роботизированных комплексов на полигоне недалеко от Киева. Уточняется, что в августе бывший президент страны Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт на покупку комплексов THeMIS, которые украинцы называют «Журавль».

Ранее сообщалось, что российский Центр анализа стратегий и технологий объявил награду в размере одного миллиона рублей любому военному или служащему силовых структур за захват роботизированной платформы THeMIS эстонского производства на Украине и передачи ее в более-менее целом состоянии в Министерство обороны.

THeMIS можно использовать как транспортную и боевую машину — эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы. 11 стран приняли на вооружение беспилотные гусеничные бронетранспортеры эстонского производства, в том числе США, Великобритания и Германия.