Дружба с Москвой и внедрение в МАГАТЭ: как Северная Корея стала ядерной державой

Парламент Северной Кореи 9 сентября принял закон, позволяющий республике нанести по противнику упредительный ядерный удар, если существует угроза для самой страны или ее руководителя. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая перед депутатами, заявил, что его государство никогда не откажется от своих ядерных сил из-за угрозы со стороны Соединенных Штатов и не намерено вести переговоры о разоружении, передает ТАСС. Агентство рассказывает, как развивалась ядерная программа Северной Кореи.

Фото: ТАСС ТАСС

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Эксперты полагают, что КНДР начала проводить ядерные исследования в середине 1950-х. Именно тогда в республике были созданы нацеленные на это научные организации. Сначала проекты велись при поддержке Советского Союза, который помогал готовить северокорейских ядерщиков. КНДР заключила с СССР, а затем и с Китаем соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В середине 1960-х был запущен в эксплуатацию легководный ядерный реактор, произведенный в Советском Союзе. Он находился в Центре ядерных исследований, построенном за несколько лет до этого в уезде Йонбён.

Членство в МАГАТЭ

По мнению западных экспертов, Северная Корея решила взять курс на создание своего ядерного оружия в 1970-х годах, во время руководства Ким Ир Сена. В 1974-м республика вошла в состав МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) и получила доступ в соответствующим материалам. В стране ускорилась программа освоения основных ядерных технологий.

В 1985 году Пхеньян подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это было необходимо, чтобы продолжать партнерские связи с области ядерной энергетики с Москвой. Стороны планировали, что СССР построит в Северной Корее атомную электростанцию. Но в 1990 году все подобное сотрудничество между двумя государствами прекратилось.

В 1980-х годах в Центре ядерных исследований в уезде Йонбён были построены и запущены два газографитовых ядерных реактора. По своей конструкции они были похожи на аналогичные устройства, созданные ранее в Британии и Франции. Доступ к документам по ядерным проектам западных стран КНДР получила благодаря своему участию в МАГАТЭ.

В 1992 году Пхеньян заключил с МАГАТЭ договор о мерах по контролю за ядерными объектами республики, а с Сеулом была подписана декларация о безъядерном статусе Корейского полуострова. В соответствии с этим документом обе стороны отказывались от ввоза, хранения, производства, размещения и испытаний ядерного оружия на своей территории. Американское ядерное оружие на тот момент уже было вывезено из Республики Корея.

В том же 1992-м проверка МАГАТЭ выявила, что КНДР производит плутоний в объеме, меньшем, чем это нужно для создания ядерного оружия, но большем, чем республика заявляла ранее. Агентство потребовало, чтобы его представители были допущены в два хранилища в Йонбёне для проведения дополнительных инспекций, но Северная Корея отказалась это сделать. В 1993-м Пхеньян объявил, что запускает процесс выхода из ДНЯО, а в следующем году покинул МАГАТЭ.

Попытки компромисса

Все это стало причиной внешнеполитического кризиса, урегулированного лишь в 1994 году, когда между Вашингтоном и Пхеньяном было заключено соглашение. В соответствии с данным договором Северная Корея заморозила пять ядерных объектов, включая экспериментальный реактор в Йонбёне, и остановила строительство двух энергоблоков. Таким образом, республика по сути прекратила развитие атомной энергетики. Помимо этого, КНДР вновь начала выполнение своих обязательств в рамках соглашения с МАГАТЭ и приостановила выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Соединенные Штаты в свою очередь заявили, что построят в Северной Корее два легководных реактора и будут поставлять республике мазут до того, как эти устройства начнут функционировать. Для выполнения этих обязательств была создана Международная организация содействия развитию энергетики Кореи (КЕДО). Помимо США в ее состав вошли Евросоюз, Южная Корея и Япония. Однако воплощение задуманного зашло в тупик из-за разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном.

В итоге в начале 2000-х КНДР объявила о возобновлении ядерной программы, окончательном выходе из ДНЯО и соглашения с МАГАТЭ. Начатые после этого переговоры об урегулировании кризиса с участием Северной и Южной Корей, США, Китая, Японии и России не имели успеха.

Ядерные испытания

В 2005-м Пхеньян проинформировал мировую общественность, что располагает ядерным оружием, предназначенным только для сдерживания и самообороны. В следующем году на северокорейском полигоне Пхунгери было проведено первое подземное ядерное испытание, а в период с 2009-го по 2017-й — еще пять таких испытаний. В сентябре 2017 года северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фотоснимки, на которых Ким Чен Ын осматривает компактный термоядерный заряд.

В 2012 году были внесены поправки в конституцию Северной Кореи: в основном законе появилось положение о том, что республика является ядерной державой. В новогоднем обращении к нации 1 января 2018-го лидер КНДР заявил, что ядерные силы республики созданы.

По оценке американских аналитиков, Северная Корея, возможно, обладает одним-двумя десятками боеголовок, готовых к использованию, а также материалами для создания 30-60 зарядов.

В 2006 году Совбез ООН принял резолюцию, которая предусматривала запрет на поставки республике некоторых видов вооружений, оборудования и материалов, которые потенциально могли бы способствовать реализации ядерных проектов. Позже санкции в отношении Пхеньяна несколько раз ужесточались.

Остановка и возобновление ядерной программы

В 2018 году Северная Корея сменила курс на прямо противоложныей. Ким Чен Ын заявил, что ядерные испытания приостанавливаются, а республика становится участником всеобщего процесса ядерного разоружения. Он пообещал, что КНДР не станет делиться своими ядерными технологиями с другими государствами и передавать им ядерное оружие. Полигон Пхунгери прекратил работу. Там были взорваны три из четырех тоннеля для испытаний.