Генсек НАТО: альянс видит успехи ВСУ под Херсоном и Харьковом

«Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла, и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы», — заявил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что странам альянса необходимо наращивать поставки вооружения Украине. Он считает, что в случае, если Россия одержит победу, то это будет «плохо не только для Украины, но и опасно для всех» стран НАТО. Альянс будет помогать Украине в долгосрочной перспективе и поможет ВСУ перейти от советского вооружения к сделанному по стандартам НАТО.