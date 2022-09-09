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1 час назад

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что альянс видит успехи ВСУ под Херсоном и Харьковом

Газета.Ruиещё 3

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс видит определенные успехи ВСУ, но призвал «не заблуждаться» и «готовиться к длительной войне». Об этом сообщает ТАСС.

Генсек НАТО: альянс видит успехи ВСУ под Херсоном и Харьковом
Фото: ReutersReuters

Об этом Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам генсека НАТО, нужно обеспечить военных Украины комплектами зимней формы.

«Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла, и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы», — заявил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что странам альянса необходимо наращивать поставки вооружения Украине. Он считает, что в случае, если Россия одержит победу, то это будет «плохо не только для Украины, но и опасно для всех» стран НАТО. Альянс будет помогать Украине в долгосрочной перспективе и поможет ВСУ перейти от советского вооружения к сделанному по стандартам НАТО.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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