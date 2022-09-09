Стало известно о попытках военных России выбить ВСУ из пригородов Балаклеи

Военные РФ пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

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«Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. При этом украинские боевики подтянули все резервы в регионе, они несут колоссальные тысячные потери и бросают людей на убой», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что главная задача украинских военных — показать Западу картинку со своим поднятым флагом и отснять видео мнимой победы. Однако что происходит потом, они не сообщают, добавил глава администрации Харьковской области.