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2 часа назад

Военные РФ пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи

Ura.Ru

Военные РФ пытаются выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

Стало известно о попытках военных России выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. При этом украинские боевики подтянули все резервы в регионе, они несут колоссальные тысячные потери и бросают людей на убой», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что главная задача украинских военных — показать Западу картинку со своим поднятым флагом и отснять видео мнимой победы. Однако что происходит потом, они не сообщают, добавил глава администрации Харьковской области.

Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Вооруженные силы Украины начали наступление в Харьковской области 8 сентября. Они стянули войска к Балаклее, Изюму и Купянску. Из Купянского района эвакуируют население, но попытки украинской стороны зайти в район провалились.

Армия,Виталий Ганчев,
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