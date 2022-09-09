Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери. Об этом стало известно РИА Новости .

«Украинские боевики подтянули все резервы в Харьковской области, у них колоссальные, «тысячные» потери, людей бросают на убой», — сказал Ганчев .

Ранее журналист Александр Коц заявил, что ВСУ на настоящий момент отрезали пути снабжения российской группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. Журналист также считает, что украинские войска будут стремиться на трассу, ведущую на в Рубежное и Сватово, чтобы обхватить Купянск с востока.