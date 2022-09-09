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3 часа назад

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

Lenta.ruиещё 2

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили для контрудара все резервы, однако несут колоссальные потери. Об этом стало известно РИА Новости.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Фото: ReutersReuters

«Украинские боевики подтянули все резервы в Харьковской области, у них колоссальные, «тысячные» потери, людей бросают на убой», — сказал Ганчев.

Ранее журналист Александр Коц заявил, что ВСУ на настоящий момент отрезали пути снабжения российской группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. Журналист также считает, что украинские войска будут стремиться на трассу, ведущую на в Рубежное и Сватово, чтобы обхватить Купянск с востока.

Армия,Виталий Ганчев,Александр Коц,
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