ВСУ отрезали пути снабжения российских военных в Купянске

«ВСУ не пришлось выходить на перекресток в районе Веселого к Востоку от Балаклеи. Они рубанули артерию севернее», — объяснил он. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища. «Но подошедшие на севере, в Сеньково, украинские подразделения наверняка попытаются форсировать речку и отрезать дорогу, ведущую на юг, в сторону Песок-Редьковских», — предположил Коц.