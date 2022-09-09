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3 часа назад

Власти Запорожской области: артиллерия накрыла 15 катеров с десантом ВСУ

Газета.Ruиещё 5

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский десант во время высадки на берегу Днепра использовал 15 быстроходных катеров, однако был накрыт артиллерией в месте высадки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В Запорожской области артиллерия накрыла 15 катеров с десантом ВСУ
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

По словам Рогова, 9 сентября около часа ночи силы специальных операций ВСУ и иностранные наемники попытались высадиться на на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через реку они использовали 15 катеров.

«Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», — написал член администрации региона.

Рогов отметил, что подробности инцидента ожидаются в сводках от Министерства обороны РФ.

Ранее он сообщил, что целью высадившегося десанта являлась Запорожская атомная электростанция. Рогов также заявил, что попытка высадки также предпринималась в городе Днепрорудное и в сторону Васильевки.

Армия,Владимир Рогов,Минобороны России,
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