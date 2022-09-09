В Запорожской области артиллерия накрыла 15 катеров с десантом ВСУ

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский десант во время высадки на берегу Днепра использовал 15 быстроходных катеров, однако был накрыт артиллерией в месте высадки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По словам Рогова, 9 сентября около часа ночи силы специальных операций ВСУ и иностранные наемники попытались высадиться на на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через реку они использовали 15 катеров.
«Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», — написал член администрации региона.
Рогов отметил, что подробности инцидента ожидаются в сводках от Министерства обороны РФ.
Ранее он сообщил, что целью высадившегося десанта являлась Запорожская атомная электростанция. Рогов также заявил, что попытка высадки также предпринималась в городе Днепрорудное и в сторону Васильевки.