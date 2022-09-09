«Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл проливной ливень... Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.