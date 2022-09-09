Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи в Харьковской области и другие события в зоне специальной военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал подобные вопросы Министерству обороны. Об этом сообщает ТАСС.

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«Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — [официальному представителю МиноМинобороны РФ Игорю] Конашенкову», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.