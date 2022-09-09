В Запорожье назвали цель очередной провальной высадки десанта ВСУ

«Украинский десант предпринял попытку прорваться в Энергодар, закрепиться им не удалось, берег под нашим контролем. <...> До этого, помимо высадки десанта в Энергодаре, была еще попытка прорваться в Днепрорудное, где был бой с авиацией, а также в сторону Васильевки. Три попытки [в сентябре]», - заявил Рогов.