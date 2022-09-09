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4 часа назад

В Запорожье назвали цель очередной провальной высадки десанта ВСУ

Елена Прошина

Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал ТАСС об очередной неудачной попытке украинского десанта, высадившийся в районе города Энергодара в Запорожской области.

«Украинский десант предпринял попытку прорваться в Энергодар, закрепиться им не удалось, берег под нашим контролем. <...> До этого, помимо высадки десанта в Энергодаре, была еще попытка прорваться в Днепрорудное, где был бой с авиацией, а также в сторону Васильевки. Три попытки [в сентябре]», - заявил Рогов.

Он подчеркнул, что целью высадки десанта был захват ЗАЭС. По его словам, украинские военные ищут слабое место, где можно высадиться, чтобы зацепиться за берегу, создать плацдарм для попытки зайти на станцию. Это является их сверхзадачей.

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Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что в ночь на 9 сентября украинские военнослужащие предприняли третью попытку высадки десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Ранее сообщалось, что украинские войска пытались высадиться в районе Энергодара 1 и 3 сентября.

Вечером 8 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», питающей электросети региона, в результате чего город остался без электричества.

Армия,Видео,Владимир Рогов,
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