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4 часа назад

В ДНР рассказали о срыве украинского наступления под Харьковом

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил о срыве украинского наступления под Харьковом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду, 7 сентября, разведка ДНР обнаружила скопление сил и средств украинских военных в районе села Серебрянка под Северском.

«По подсчетам, противник стянул до 2,5 тысячи живой силы, а также военную технику (танки, БМП, САУ). Согласно радиоперехватам, в нее входило много иностранных наемников», — написал он.

Безсонов предположил, что утром 8 сентября обнаруженная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была ударить с юга по направлению Купянска. «Однако в ночь с 7-го на 8-ое сентября наша артиллерия и авиация нанесли ей огневое поражение. Теперь они никуда и никогда не выдвинутся», — заключил замминистра.

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Накануне сообщалось о начале контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма. По сообщениям некоторых российских военкоров, 8 сентября к концу дня украинским военным удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.

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