В Новой Каховке около 10 раз сработала ПВО

Система ПВО сработала в ночь на воскресенье в Новой Каховке около десяти раз. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.
"В Новой Каховке отбой Воздушной тревоги. ПВО сработало всего около 10 раз", - говорится в сообщении.
Ранее в ВГА сообщили, что в городе звучит воздушная тревога, работает система ПВО и прогремело четыре взрыва.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В четверг при очередном ударе по Новой Каховке ракета попала в многоэтажный дом, погибли трое прохожих, еще шесть человек госпитализированы.