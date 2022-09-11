В Новой Каховке около 10 раз сработала ПВО

Система ПВО сработала в ночь на воскресенье в Новой Каховке около десяти раз. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города.

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"В Новой Каховке отбой Воздушной тревоги. ПВО сработало всего около 10 раз", - говорится в сообщении.

Ранее в ВГА сообщили, что в городе звучит воздушная тревога, работает система ПВО и прогремело четыре взрыва.