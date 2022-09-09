Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море. Судно столкнулось с дрейфующей миной недалеко от порта Констанца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Морской буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины <...> для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению», — сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Румынии.

В результате взрыва образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля, в кормовой части. Из 75 членов экипажа никто не пострадал. Команда вовремя перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие забортной воды, попадающей в кормовой отсек.

На помощь кораблю из порта Констанца вышло морское судно с водолазами «Грозавул». Оно отбуксирует поврежденный корабль.