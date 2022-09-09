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1 час назад

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Елена Прошина

Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море. Судно столкнулось с дрейфующей миной недалеко от порта Констанца. Об этом сообщает РИА Новости.

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Морской буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины <...> для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению», — сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Румынии.

В результате взрыва образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля, в кормовой части. Из 75 членов экипажа никто не пострадал. Команда вовремя перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие забортной воды, попадающей в кормовой отсек.

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На помощь кораблю из порта Констанца вышло морское судно с водолазами «Грозавул». Оно отбуксирует поврежденный корабль.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вдоль берегов Черного моря сохраняется опасность, создаваемая дрейфующими морскими минами. ВС РФ создаются необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов. Как уточняется, мины были выставлены ВСУ.

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