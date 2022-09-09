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6 часов назад

Российский летчик объяснил данное ему ВСУ прозвище «бешеная восьмерка»

Никита Бородкин

Украинские военные дали одному из российских военно-транспортных самолетов Ми-8 прозвище «бешеная восьмерка». Как сообщает РИА Новости, командир экипажа рассказал, что во время боевого вылета по координатам он обнаружил позицию киевского ПВО и дал команду применить вооружения.

В результате действий экипажа были уничтожены украинские «Бук», командный пункт противника и радиолокационная станция.

«После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», — отметил летчик.

Минобороны РФ также опубликовало видео работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52. Отмечается, что экипажи продолжают выполнять задачи командования по уничтожению бронетехники и инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Полеты российской техники проходят на предельно малых высотах.

Армия,Видео,Минобороны России,
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