«После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», — отметил летчик.