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4 часа назад

Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

Кадыров отреагировал на разговоры об отступлении из Соледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с соледарского направления поступают бодрые новости от боевого генерала, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

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«Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — подчеркнул Кадыров.

Армия,Рамзан Кадыров,
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