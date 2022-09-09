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6 часов назад

Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить десант через Днепр в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской, Вооруженные силы России отразили эту атаку, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области
Фото: Armando Elizalde / globallookpress.comArmando Elizalde / globallookpress.com

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена», — рассказал Рогов.

Он также заявил, что таким образом ВСУ пытается прощупать оборону союзных сил. «Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления», — сообщил он.

Армия,В мире,Владимир Рогов,
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