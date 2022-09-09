Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить десант через Днепр в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской, Вооруженные силы России отразили эту атаку, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов .

Он также заявил, что таким образом ВСУ пытается прощупать оборону союзных сил. «Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления», — сообщил он.