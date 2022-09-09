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6 часов назад

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Lenta.ruиещё 2

Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на мине при попытке ее обезвредить, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны. По данным ведомства, команда не смогла справиться с задачей из-за сильного ветра и волнения.

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
Фото: Serhii Smolientsev / ReutersSerhii Smolientsev / Reuters

В Минобороны Румынии сообщили, что судно предупредили о дрейфующей примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца мине. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее. В итоге мина сдетонировала.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — сообщило румынское военное ведомство.

В начале июля военно-морские силы Болгарии обезвредили мину в Черном море. В ходе операции по ее обезвреживанию был задействован вертолет.

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