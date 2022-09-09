Минобороны заявило о поставках дополнительной защиты для бронетехники в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины направлены дополнительные комплекты защиты для боевых машины пехоты и бронетранспортеров. Об этом сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шестаков, его статья опубликована в газете «Красная звезда».

«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции» — говорится в статье Шестакова.

По его словам, танковые и мотострелковые части, которые принимают участие в спецоперации, обеспечены современными образцами бронетехники. Генерал-майор также упомянул, что танки и боевые машины пехоты не уступают зарубежным аналогам, а в отдельных аспектах превосходят их.

В Минобороны также отчитались о продолжении работы по созданию перспективного танка «Армат».