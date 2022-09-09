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6 часов назад

Американский F/A-18 получил новую систему наведения

Lenta.ru

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США получил новую систему наведения. Компания Northrop Grumman сообщила об успешном завершении первых испытательных полетов F/A-18 c системой LITENING, пишет The Drive.

Палубный истребитель F/A-18 получил новую систему наведения
Фото:  Gray Gibson / Globallookpress.com Gray Gibson / Globallookpress.com

Вице-президент компании Джеймс Конрой отметил, что первый полет продемонстрировал возможность оперативно наращивать возможности Super Hornet. В ходе испытаний пилоты отслеживали наземные и воздушные цели, а также осуществляли целеуказание.

Контейнер LITENING получил телевизионный и тепловизионный каналы, которые позволяют отслеживать цели на больших расстояниях. Также контейнер оснащен лазерным целеуказателем и дальномером для запуска боеприпасов с наведением по лазерному лучу. LITENING может работать с радаром самолета, позволяя осуществлять визуальную идентификацию цели в любое время суток.

Ранее представитель Минобороны США Рассел Гомаре заявил, что Пентагон приостановил приемку истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за китайского сплава в конструкции самолетов.

В августе издание The Drive сообщило, что в небе над базой Пойнт-Мугу заметили F/A-18F с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G.

Армия,Пентагон,
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