Палубный истребитель F/A-18 получил новую систему наведения

Вице-президент компании Джеймс Конрой отметил, что первый полет продемонстрировал возможность оперативно наращивать возможности Super Hornet. В ходе испытаний пилоты отслеживали наземные и воздушные цели, а также осуществляли целеуказание.

Контейнер LITENING получил телевизионный и тепловизионный каналы, которые позволяют отслеживать цели на больших расстояниях. Также контейнер оснащен лазерным целеуказателем и дальномером для запуска боеприпасов с наведением по лазерному лучу. LITENING может работать с радаром самолета, позволяя осуществлять визуальную идентификацию цели в любое время суток.