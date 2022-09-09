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2 часа назад

Названа основная цель украинских военных под Харьковом

Lenta.ruиещё 6

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал основную цель военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Названа основная цель украинских военных под Харьковом
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк© РИА Новости / Виктор Антонюк

По его словам, ВСУ под Харьковом стремятся, в первую очередь, «показать картинку» Западу с поднятыми украинскими флагами.

«Задача — показать картинку своим западным партнерам, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, используя их вооружение. Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери», — заявил Ганчев.

Армия,Виталий Ганчев,
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