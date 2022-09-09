В США раскрыли план «контрнаступления Киева»

Украинские силы находятся в городе Волохов-Яр, примерно в 50 км от Купянска, а также на окраине Балаклеи, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные. При этом в самом Киеве комментировать контрнаступление по ряду направлений отказались.
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области после того, как, по его данным, ВСУ якобы продвинулись по территории. Российская сторона это отрицает.
Также CNN отмечает, что ВСУ якобы хотели застать российские войска врасплох на другом направлении — в районе Херсона.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил: ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат. Небензя уточнил, что «украинские военные взяли несколько периферийных деревень», и говорить после этого о каком-то прорыве нельзя.