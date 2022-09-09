В США раскрыли план «контрнаступления Киева»

Украинские силы находятся в городе Волохов-Яр, примерно в 50 км от Купянска, а также на окраине Балаклеи, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные. При этом в самом Киеве комментировать контрнаступление по ряду направлений отказались.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области после того, как, по его данным, ВСУ якобы продвинулись по территории. Российская сторона это отрицает.

Также CNN отмечает, что ВСУ якобы хотели застать российские войска врасплох на другом направлении — в районе Херсона.