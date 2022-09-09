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25 минут назад

CNN: контрнаступление Украины пойдет по нескольким направлениям

News.ru

Украинские силы находятся в городе Волохов-Яр, примерно в 50 км от Купянска, а также на окраине Балаклеи, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные. При этом в самом Киеве комментировать контрнаступление по ряду направлений отказались.

В США раскрыли план «контрнаступления Киева»
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области после того, как, по его данным, ВСУ якобы продвинулись по территории. Российская сторона это отрицает.

ВСУ попытались взять Балаклею в кольцо

Также CNN отмечает, что ВСУ якобы хотели застать российские войска врасплох на другом направлении — в районе Херсона.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил: ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат. Небензя уточнил, что «украинские военные взяли несколько периферийных деревень», и говорить после этого о каком-то прорыве нельзя.

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