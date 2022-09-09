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41 минуту назад

В России опровергли прорыв Киева в контрнаступлении

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости:

В России опровергли прорыв Киева в контрнаступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"О прорыве речи не идет".

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На заседании Совета безопасности ООН постпред опроверг успех Киева в контрнаступлении и заявил, что ни о каком «прорыве» ВСУ речи нет. По его словам, администрация украинского президента Владимира Зеленского «стремится создать хотя бы видимость того, что страна может наступать», что было выгодно Киеву для минувшей встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

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Небензя отметил, что ВСУ взяли несколько периферийных деревень, но «ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи».

Вопреки ценностям военной стратегии украинская сторона открыто рассказывала мировой общественности о планах наступления для возвращения утраченных территорий. «Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен», — подчеркнул он. В результате этого решения украинские войска понесли потери под Николаевом, Запорожьем и Харьковом.

Западные инструкторы

Небензя добавил, что «НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий». Он напомнил, что представители украинской разведки признавали влияние Вашингтона на свои решения. В частности, Соединенные Штаты участвовали в согласовании целей американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS.

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По мнению дипломата, Украина «наводнена» военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. Запада. «В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований», — заявил он.

Оружие и черный рынок

По мнению постпреда России при ООН, поставляемое Киеву западное оружие не играет решающей роли в боевых действий, а только затягивает ситуацию. Он также допустил, что Украине продолжат поставлять новые партии оружия. Небензя назвал Украину площадкой для утилизации устаревшего оружия НАТО и полигоном для испытания новых средств.

«Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику», — отметил он.

Дипломат добавил, что украинские коррупционеры организовали поставки вооружений Запада на мировой черный рынок. Украина становится хабом для нелегальных поставок военных средств, которые могут использовать террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. «Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов», — предупредил Небензя.

Россия и НАТО

В своем выступлении Небензя также прокомментировал отношения России и НАТО. По его словам, опосредованная конфронтация Североатлантического альянса и Москвы увеличивает вероятность прямого столкновения между ними.

В августе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что политика НАТО приведет к столкновению ядерных держав. Он назвал курс Североатлантического альянса рискованным и угрожающим эскалацией. Рябков также призвал предотвратить ядерную войну «с вытекающими тяжелейшими последствиями».

Контрнаступление ВСУ

29 августа телеканал CNN сообщил, что ВСУ начали готовиться к «серьезному контрнаступлению» на юге страны. До этого Reuters со ссылкой на ВСУ заявляло, что украинские войска начали наступление на южном фронте. Об планах Киева вернуть Херсон сообщала газета The New York Times еще 22 июля.

Уже 31 августа Минобороны России заявило, что за два дня ВСУ потеряли более 1700 военных. Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что целью действий Киева является создание «иллюзии способности ВСУ вести наступление».

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