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6 часов назад

Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

ТАССиещё 6

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров в пятницу умер на 70-м году жизни. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в своем Telegram-канале.

Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО "ИЛ"ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО "ИЛ"

"Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что Мухтаров с 2008 года в должности главного конструктора ПАО "Ил" руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

"На всех занимаемых постах Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью", - рассказали в авиастроительной компании.

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