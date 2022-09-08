Небензя предупредил о возможном столкновении РФ и НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что из-за опосредованной конфронтации НАТО с РФ на Украине повышается риск прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщают «Известия».

«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», – сообщил Василий Небензя.

Также дипломат отметил руководящую роль НАТО в действиях Украинской стороны. Например, он напомнил о количестве зарубежных инструкторов, которые проводят обучение ВСУ. Впрочем, по мнению Небензя, этот факт, как и поставки вооружения со стороны Запада, не изменят баланса сил и хода российской спецоперации.