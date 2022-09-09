ВСУ открыли огонь по Горловке из «Градов»

Вооруженные формирования Украины выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке , сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Горловка – один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, расположенный в 40 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.