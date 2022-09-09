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1 час назад

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО «Град»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вооруженные формирования Украины выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ открыли огонь по Горловке из «Градов»
Фото: ТАССТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.00 – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО.

Горловка – один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, расположенный в 40 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

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