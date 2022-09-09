Глава Пентагона высказался о конфликте НАТО с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин заявил после встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«НАТО не стремится к конфликту с Россией», — сказал Остин.
Он добавил, что НАТО является оборонительным союзом.
Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Североатлантический альянс якобы в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий.
По его словам, на территорию Украины прибыло множество западных военных инструкторов. Ситуацию со спецоперацией и действиями Киева Небензя оценил на заседании СБ ООН.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на немецкой авиабазе Рамштайн. Глава оборонного ведомства добавил, что НАТО планирует организовать тренинг по стандартам NSPA.