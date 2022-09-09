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3 часа назад

Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией

Газета.Ruиещё 7

Министр обороны США Ллойд Остин заявил после встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Пентагона высказался о конфликте НАТО с Россией
Фото: ReutersReuters

«НАТО не стремится к конфликту с Россией», — сказал Остин.

Он добавил, что НАТО является оборонительным союзом.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Североатлантический альянс якобы в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий.

Небензя предупредил о возможном столкновении РФ и НАТО

По его словам, на территорию Украины прибыло множество западных военных инструкторов. Ситуацию со спецоперацией и действиями Киева Небензя оценил на заседании СБ ООН.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на немецкой авиабазе Рамштайн. Глава оборонного ведомства добавил, что НАТО планирует организовать тренинг по стандартам NSPA.

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