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31 минуту назад

Кадыров сообщил об отбитом укрепрайоне и подбитой технике ВСУ на соледарском направлении

ТАССиещё 1

Укрепрайон отбит и подбита техника в направлении Соледара. Союзные силы ведут активное наступление,сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил об отбитом укрепрайоне и подбитой технике ВСУ
Фото: 

"Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. <...> Как итог, еще один отбитый укрепрайон, подбитая техника и трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма", - написал Кадыров.

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Он добавил, что союзные силы ведут активное наступление. Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником. И хотя удерживаемая позиция была хорошо укреплена, удержать ее у них не получилось.

"Всегда отмечал, что в тесном контакте противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя. Но пока на нашем направлении от врага никакой инициативы и активности. Действуют, как и прежде, предсказуемо", - добавил глава Чечни.

Армия,Рамзан Кадыров,
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