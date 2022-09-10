Кадыров сообщил об отбитом укрепрайоне и подбитой технике ВСУ

"Всегда отмечал, что в тесном контакте противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя. Но пока на нашем направлении от врага никакой инициативы и активности. Действуют, как и прежде, предсказуемо", - добавил глава Чечни.