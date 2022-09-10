Кадыров сообщил об отбитом укрепрайоне и подбитой технике ВСУ

Укрепрайон отбит и подбита техника в направлении Соледара. Союзные силы ведут активное наступление,сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. <...> Как итог, еще один отбитый укрепрайон, подбитая техника и трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма", - написал Кадыров.
Он добавил, что союзные силы ведут активное наступление. Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником. И хотя удерживаемая позиция была хорошо укреплена, удержать ее у них не получилось.
"Всегда отмечал, что в тесном контакте противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя. Но пока на нашем направлении от врага никакой инициативы и активности. Действуют, как и прежде, предсказуемо", - добавил глава Чечни.