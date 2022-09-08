В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
3 часа назад

Кадыров анонсировал взятие Соледара под полный контроль

Lenta.ru

Спецназ «Ахмат» готовится взять город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров анонсировал взятие Соледара под полный контроль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силы бойцы, бойцы спецназа закрепляются в городе.

«Со стороны украинских формирований наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками. Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу», — заявил глава республики.

Армия,Рамзан Кадыров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители