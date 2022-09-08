Кадыров анонсировал взятие Соледара под полный контроль

Спецназ «Ахмат» готовится взять город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) под полный контроль. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силы бойцы, бойцы спецназа закрепляются в городе.
«Со стороны украинских формирований наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками. Все хваленое западное оружие тоже мало чем им помогает. Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу», — заявил глава республики.