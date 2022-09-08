Стало известно о тысячах погибших бойцов ВСУ под Балаклеей

«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов (...). И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма», — заявил командир чеченского спецназа в эфире телеканала «Россия 1» и отметил, что сейчас на фронте «ничего сверхъестественного не происходит».