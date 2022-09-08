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11 часов назад

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о тысячах погибших бойцах ВСУ под Балаклеей

Lenta.ruиещё 1

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Балаклея в Харьковской области. По его словам, в боях на этом направлении погибли более пяти тысяч бойцов украинской армии, передает РИА Новости.

Стало известно о тысячах погибших бойцов ВСУ под Балаклеей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военный рассказал, что украинская сторона бросила на контрнаступление на данном участке фронта свыше 30 тысяч человек и «буквально за два-три дня» понесла «тяжелые потери».

«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов (...). И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма», — заявил командир чеченского спецназа в эфире телеканала «Россия 1» и отметил, что сейчас на фронте «ничего сверхъестественного не происходит».

В четверг, 8 сентября, стало известно, что украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остался под контролем российских военных. По информации главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, бойцы ВСУ смогли только «по части территории прогнуть немного линию обороны».

«В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом», — заключил он.

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