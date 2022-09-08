Норвегия передаст Украине больше сотни ракет Hellfire

Напомним, что страны Запада начали активно вооружать Киев после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений.

Отметим, что в августе Минобороны Норвегии заявило о передаче ВСУ 14 бронированных машин LAV-3 «Линс». Часть этой техники уже использовалась норвежскими подразделениями во время миссий в Афганистане. В начале лета также сообщалось, что Осло при посредничестве Великобритании поставит Киеву три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс. боеприпасов к ним