В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
12 часов назад

Норвегия передаст Украине больше сотни ракет Hellfire

Елена Прошина

Норвегия планирует передать Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило правительство страны.

Норвегия передаст Украине больше сотни ракет Hellfire
Фото: ReutersReuters

Кроме того, Вооруженным силам Украины (ВСУ) направят приборы ночного видения из запасов вооруженных сил страны.

Напомним, что страны Запада начали активно вооружать Киев после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений.

Отметим, что в августе Минобороны Норвегии заявило о передаче ВСУ 14 бронированных машин LAV-3 «Линс». Часть этой техники уже использовалась норвежскими подразделениями во время миссий в Афганистане. В начале лета также сообщалось, что Осло при посредничестве Великобритании поставит Киеву три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс. боеприпасов к ним

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители