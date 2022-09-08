Норвегия передаст Украине больше сотни ракет Hellfire

Норвегия планирует передать Украине 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило правительство страны.
Кроме того, Вооруженным силам Украины (ВСУ) направят приборы ночного видения из запасов вооруженных сил страны.
Напомним, что страны Запада начали активно вооружать Киев после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений.
Отметим, что в августе Минобороны Норвегии заявило о передаче ВСУ 14 бронированных машин LAV-3 «Линс». Часть этой техники уже использовалась норвежскими подразделениями во время миссий в Афганистане. В начале лета также сообщалось, что Осло при посредничестве Великобритании поставит Киеву три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс. боеприпасов к ним