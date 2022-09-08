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12 часов назад

В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили, что украинская армия за последние сутки потеряла 190 солдат на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщается на сайте министерства.

В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные подчеркнули, что Украина не пыталась наступать на этом направлении из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ее ударной группировки.

При этом Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по украинским подразделениям и резервам.

Российская армия поразила пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области, а также ресурсы 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в Херсонской области. В районе Мураховки Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов, а в районе Константиновки был сбит украинский Су-25.

В районе Краматорска украинские силы потеряли 120 военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 29 августа была подавлена попытка наступления Украины в Николаевской и Херсонской областях. Российские военные сообщили, что тогда было уничтожено 48 украинских танков, 46 боевых машины пехоты, а потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек.

Армия,Минобороны России,
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