В Минобороны РФ заявили, что украинская армия за последние сутки потеряла 190 солдат на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Военные подчеркнули, что Украина не пыталась наступать на этом направлении из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ее ударной группировки.

При этом Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по украинским подразделениям и резервам.

Российская армия поразила пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области, а также ресурсы 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в Херсонской области. В районе Мураховки Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов, а в районе Константиновки был сбит украинский Су-25.

В районе Краматорска украинские силы потеряли 120 военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.