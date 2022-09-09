ВКС России уничтожили боевую машину HIMARS и гаубицу M777 ВСУ

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу M777 в Запорожской области. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства обороны России.
«В районе населенного пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777», — заявили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении. В результате действий российских военных были уничтожены три танка ВСУ, 11 бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также 270 украинских военных.
Также сообщалось о планах Минобороны усилить существующие российские танки активной защитой «Арена-М».