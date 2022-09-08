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48 минут назад

Пентагон остановил приемку новых F-35 из-за китайского сплава

Lenta.ru

Пентагон временно остановил приемку новых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за китайского сплава, использующегося в их конструкции. Об этом со ссылкой на официальный комментарий представителя Минобороны США Рассела Гомаре сообщает Reuters.

По его словам, речь идет о магните из сплава кобальта и самария, использующемся при производстве смазочного насоса двигателя, что не соответствует закону о закупках, который запрещает применять комплектующие из Китая без получения специального одобрения.

В ближайшее время этот сплав планируют заменить. Отмечается, что в конструкции F-35 Lightning II используются и другие детали из сплавов китайского происхождения, однако на них имеются все необходимые разрешения.

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В июле Военно-воздушные силы США приостановили полеты истребителей F-35A Lightning II из-за проблем с пиромеханизмом катапультируемых кресел.

В том же месяце The Drive, ссылаясь на отчет счетной палаты США, сообщило, что по состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135.

Армия,Видео,Пентагон,
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