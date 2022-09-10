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32 минуты назад

Военные приступили к проверке маяков Тихоокеанского флота

Газета.Ruиещё 1

На Тихоокеанском флоте началась проверка готовности отдаленных маяков гидрографической службы флота к началу осенне-зимнего периода, сообщается на сайте Минобороны России.

Военные приступили к проверке маяков Тихоокеанского флота
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

Сообщается, что для этого на Тихоокеанском флоте сформирована рабочая группа военнослужащих.

«Специалисты проведут обследование маяков и светящихся знаков в зоне ответственности гидрографической службы флота, а также осуществят проверку функционирования створных знаков с заменой оптического оборудования. Кроме того моряки-гидрографы проверят работу береговых радионавигационных средств», — говорится в сообщении.

Проверка началась с инспекции маяка Гамова, который находится на одноименном полуострове в Хасанском районе Приморского края.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении крылатой ракетой комплекса «Калибр» на борту российского корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» судна-мишени в Охотском море в рамках учений «Восток-2022».

До этого корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в Японском море на учениях «Восток-2022».

Армия,Минобороны России,
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