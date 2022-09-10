Военные приступили к проверке маяков Тихоокеанского флота

На Тихоокеанском флоте началась проверка готовности отдаленных маяков гидрографической службы флота к началу осенне-зимнего периода, сообщается на сайте Минобороны России.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Сообщается, что для этого на Тихоокеанском флоте сформирована рабочая группа военнослужащих.

«Специалисты проведут обследование маяков и светящихся знаков в зоне ответственности гидрографической службы флота, а также осуществят проверку функционирования створных знаков с заменой оптического оборудования. Кроме того моряки-гидрографы проверят работу береговых радионавигационных средств», — говорится в сообщении.

Проверка началась с инспекции маяка Гамова, который находится на одноименном полуострове в Хасанском районе Приморского края.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении крылатой ракетой комплекса «Калибр» на борту российского корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» судна-мишени в Охотском море в рамках учений «Восток-2022».