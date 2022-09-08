Таиланд может принять на вооружение российские автомобили спецназа

Российские тактические автомобили спецназа «Чаборз» могут вскоре быть приняты на вооружение сил специальных операций сухопутных войск Таиланда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора таиландской компании Advanced Technologies Consulting and Development (ATCD) Владимира Лукоянова. Фирма представляет в Таиланде интересы российского производителя.
«Наши машины, «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», два года назад приняли участие в тендере сил спецназначения таиландских сухопутных войск, и выиграли, обойдя соперников из ряда стран, в том числе из Израиля и Канады. Основным соперником был канадский Polaris», - заявил «РИА Новости» Владимира Лукоянова.
По словам представителя компании, в связи с пандемией подписание контрактов тогда остановилось, и возобновились недавно.
Автомобили «Чаборз М-3» выпускаются частным предприятием, расположенным в чеченском городе Гудермес. Машины предназначены для перевозки личного состава и различных грузов. Длина составляет 3100 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1460 мм. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 130 км/час.