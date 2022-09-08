В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
14 часов назад

Армия Таиланда может принять на вооружение российские автомобили "Чаборз"

Газета.Ru

Российские тактические автомобили спецназа «Чаборз» могут вскоре быть приняты на вооружение сил специальных операций сухопутных войск Таиланда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управляющего директора таиландской компании Advanced Technologies Consulting and Development (ATCD) Владимира Лукоянова. Фирма представляет в Таиланде интересы российского производителя.

Таиланд может принять на вооружение российские автомобили спецназа
Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

«Наши машины, «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», два года назад приняли участие в тендере сил спецназначения таиландских сухопутных войск, и выиграли, обойдя соперников из ряда стран, в том числе из Израиля и Канады. Основным соперником был канадский Polaris», - заявил «РИА Новости» Владимира Лукоянова.

По словам представителя компании, в связи с пандемией подписание контрактов тогда остановилось, и возобновились недавно.

Автомобили «Чаборз М-3» выпускаются частным предприятием, расположенным в чеченском городе Гудермес. Машины предназначены для перевозки личного состава и различных грузов. Длина составляет 3100 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1460 мм. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 130 км/час.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители