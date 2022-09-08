Таиланд может принять на вооружение российские автомобили спецназа

«Наши машины, «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6», два года назад приняли участие в тендере сил спецназначения таиландских сухопутных войск, и выиграли, обойдя соперников из ряда стран, в том числе из Израиля и Канады. Основным соперником был канадский Polaris», - заявил «РИА Новости» Владимира Лукоянова.