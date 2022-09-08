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1 час назад

Из 22 осталось 3: шведский наемник рассказал о потерях на Украине

Российская Газета

Шведский наемник Данне Лионе сообщил в соцсети, что по итогам боев последних дней из 22 человек его взвода в строю осталось 3 - включая его самого. Остальные убиты либо ранены.

Из 22 осталось 3: шведский наемник рассказал о потерях на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В качестве примера Лионе приводит эпизод с залетевшей в бункер противотанковой гранатой. В укреплении в этот момент находилось четверо иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Двое погибли на месте, двое других получили тяжелые ранения. Наемнику с позывным "Месси" оторвало ногу.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы иностранных комбатантов под Харьковом. Их пункт размещения был поражен высокоточной ракетой, уничтожено более 90 наемников. Другая ракета прилетела в базу "солдат удачи" у населенного пункта Золочев. Там погибло более сотни наемников из Германии и Польши, свыше 50 человек ранено.

Армия,Минобороны России,
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