США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением

Министерство обороны США тайно поставляло Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, в которых излагаются планы пополнения запасов вооружений самих Соединенных Штатов.

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Пентагон, как пишет агентство, потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом средств на "дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию" РФ. Таким образом, в плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ, на который ссылается издание, был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Как утверждает агентство, снаряды Excalibur используются в 155-мм гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 км. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тыс. долларов.

Помимо Excalibur, в документах содержится информация о поставках Киеву обычных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковых ракетных комплексов Javelin и противовоздушных ракет Stinger, РСЗО HIMARS, а также гранатометов МК-19, "высокоточных снайперских винтовок" и оптических прицелов.