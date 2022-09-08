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43 минуты назад

Bloomberg: США тайно передавали Украине управляемые снаряды Excalibur

ТАСС

Министерство обороны США тайно поставляло Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, в которых излагаются планы пополнения запасов вооружений самих Соединенных Штатов.

США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением
Фото: ReutersReuters

Пентагон, как пишет агентство, потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом средств на "дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию" РФ. Таким образом, в плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ, на который ссылается издание, был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Как утверждает агентство, снаряды Excalibur используются в 155-мм гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 км. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тыс. долларов.

Помимо Excalibur, в документах содержится информация о поставках Киеву обычных 155-мм артиллерийских снарядов, противотанковых ракетных комплексов Javelin и противовоздушных ракет Stinger, РСЗО HIMARS, а также гранатометов МК-19, "высокоточных снайперских винтовок" и оптических прицелов.

США выступили с заявлением по поставкам Украине HIMARS

Американские военные, отмечает агентство, запрашивают $265 тыс. долларов для пополнения запасов снайперских винтовок и $80 тыс. - для замены прицелов. Не менее $745,5 млн понадобится США на пополнение запасов ракет Stinger, а $471 млн будет израсходован для приобретения 16 установок HIMARS и увеличение производственных мощностей. Кроме того, американские военные планируют потратить $337 млн на пополнение запасов 155-мм снарядов для своей армии и морской пехоты, также средства будут использованы для реализации других статей военных расходов, в том числе $65 млн потребуются на замену переданных Украине "малых, средних и больших десантных кораблей", пишет агентство.

Армия,Пентагон,
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