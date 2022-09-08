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31 минуту назад

Киев выпустил по Донецку десятки снарядов

Свободная пресса

В ночь на 8 сентября ВСУ выпустили по Донецку 35 снарядов, еще три снаряда пришлось по Горловке.

Киев выпустил по Донецку десятки снарядов
Фото: ТАССТАСС

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 1.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 3.39 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 4.05 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров; 4.45 - населенный пункт Первомайское - населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс и когда это произойдёт.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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