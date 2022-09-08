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10 часов назад

Власти США назвали сроки поставки в войска гиперзвукового оружия

ТК «Звезда»иещё 4

Власти Соединенных Штатов рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие в войска уже до конца 2023 года. С таким заявлением выступил замминистра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.

Власти США назвали сроки поставки в войска гиперзвукового оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не ожидаю каких-либо задержек», - ответил Камарилло на вопрос о возможном изменении сроков поставок гиперзвукового оружия.

С его слов, американскому военно-промышленному комплексу удалось создать новейшие системы вооружений с «беспрецедентной скоростью и эффективностью».

Ранее стало известно, что в середине марта 2022 года в США прошли тайные испытания гиперзвуковой ракеты. Американские военные держали это в секрете во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией. Испытание якобы прошло успешно. Речь может идти о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Первое испытание вооружения по данной программе состоялось в США в сентябре 2021 года.

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