Власти США назвали сроки поставки в войска гиперзвукового оружия

Власти Соединенных Штатов рассчитывают поставить первое гиперзвуковое оружие в войска уже до конца 2023 года. С таким заявлением выступил замминистра армии страны Гейб Камарилло на конференции Defense News.

Ранее стало известно, что в середине марта 2022 года в США прошли тайные испытания гиперзвуковой ракеты. Американские военные держали это в секрете во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией. Испытание якобы прошло успешно. Речь может идти о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Первое испытание вооружения по данной программе состоялось в США в сентябре 2021 года.