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12 часов назад

США 8 сентября объявят о новом пакете военной помощи Киеву

ТАССиещё 2

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

США 8 сентября объявят о новом пакете военной помощи Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На ежегодной конференции, организованной еженедельником "Дифенс ньюс", его спросили, объявят ли США о новом пакете военной помощи во время встречи группы на авиабазе Рамштайн.

"Да, я думаю министр [Остин] объявит об этом", - ответил Кол.

Он добавил, что речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS ("Хаймарс").

Армия,В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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