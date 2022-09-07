США 8 сентября объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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На ежегодной конференции, организованной еженедельником "Дифенс ньюс", его спросили, объявят ли США о новом пакете военной помощи во время встречи группы на авиабазе Рамштайн.

"Да, я думаю министр [Остин] объявит об этом", - ответил Кол.