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14 минут назад

Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею

Lenta.ruиещё 1

Российские военные в ответ на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Балаклею в Харьковской области применили огнеметные системы ТОС «Солнцепек». Об этом стало известно Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Стало известно о применении «Солнцепека» в боях за Балаклею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные корреспонденты опубликовали ролик, на котором показаны удары из «Солнцепека» по позициям украинских военных.

В 2007 году в России испытали авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Боеприпасы этого типа распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных.

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Ранее сообщалось, что украинские военные активно охотятся на огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» из-за уникальности данного вооружения.

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