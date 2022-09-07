ВСУ впервые рассказали, кто ответственен за взрывы на аэродроме в Крыму

Вооруженные силы Украины впервые взяли на себя ответственность за взрывы, которые произошли 9 августа на военном аэродроме Саки в Крыму, об этом говорится в статье, написанной главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и первым замглавы оборонного комитета Рады Михаилом Забродским для издания «Укринформ». Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как отмечает издание, в статье говорится, что взрывы на аэродроме стали следствием ракетного удара Вооруженных сил Украины.