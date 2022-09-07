ВСУ впервые рассказали, кто ответственен за взрывы на аэродроме в Крыму

Вооруженные силы Украины впервые взяли на себя ответственность за взрывы, которые произошли 9 августа на военном аэродроме Саки в Крыму, об этом говорится в статье, написанной главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и первым замглавы оборонного комитета Рады Михаилом Забродским для издания «Укринформ». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, в статье говорится, что взрывы на аэродроме стали следствием ракетного удара Вооруженных сил Украины.
9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном поселке Новофедоровка, около 16:00 произошла серия мощных взрывов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщала, что к взрывам может быть причастен спецназ ВСУ, однако Украина официально не признавала свою причастность к произошедшему.