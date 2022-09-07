Британцы узнали об отличном состоянии армии России по улыбке Путина

Видеозапись, на которой президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» свидетельствует о том, что войска России находятся в полной боеготовности, пишет Ханна Левен для британской газеты Mirror. Путин и Шойгу наблюдали за учениями на полигоне Сергеевский в Приморье.