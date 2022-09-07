В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
15 минут назад

Британцы узнали об отличном состоянии армии России по улыбке Путина

News.ru

Видеозапись, на которой президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад замглавы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» свидетельствует о том, что войска России находятся в полной боеготовности, пишет Ханна Левен для британской газеты Mirror. Путин и Шойгу наблюдали за учениями на полигоне Сергеевский в Приморье.

Российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине, — пишет автор материала.

Ранее стало известно, что вооруженные силы России до конца 2022 года получат новейший пистолет-пулемет (ПП) ППК-20 калибра 9 мм, разработанного АО «Концерн Калашников». Кроме того, на вооружение российской армии поступит новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит винтовку Драгунова (СВД).

Армия,Видео,Юнусбек Евкуров,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Ижмаш,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители