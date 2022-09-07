Украина получила от Запада ракеты Harpoon

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что в рамках поставок вооружения Запад прислал Украине противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные на автомобильной основе. Об этом сообщает ТАСС.
Лаплант также добавил, что в поставке оружия имели место «невероятные инновации».
«Вы могли слышать о "Гарпунах" или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле, речь шла о "Гарпунах" морского базирования. Они заявили: возможно, вы можете что-то с этим сделать. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами», – рассказал Билл Лаплант.
При этом заместитель министра уточнил, что американские военные инструкторы также провели обучение украинцев применению ракет Harpoon.
Ранее появилась информация, что Пентагон собирается поставлять вооружение Киеву на протяжении многих лет.