Украина получила от Запада ракеты Harpoon

«Вы могли слышать о "Гарпунах" или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле, речь шла о "Гарпунах" морского базирования. Они заявили: возможно, вы можете что-то с этим сделать. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами», – рассказал Билл Лаплант.