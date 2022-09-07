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51 минуту назад

Украина получила от Запада ракеты Harpoon

Елена Прошина

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что в рамках поставок вооружения Запад прислал Украине противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные на автомобильной основе. Об этом сообщает ТАСС.

Украина получила от Запада ракеты Harpoon
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лаплант также добавил, что в поставке оружия имели место «невероятные инновации».

«Вы могли слышать о "Гарпунах" или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле, речь шла о "Гарпунах" морского базирования. Они заявили: возможно, вы можете что-то с этим сделать. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами», – рассказал Билл Лаплант.

При этом заместитель министра уточнил, что американские военные инструкторы также провели обучение украинцев применению ракет Harpoon.

Главнокомандующий ВСУ Залужный высказался о сроках конфликта на Украине

Ранее появилась информация, что Пентагон собирается поставлять вооружение Киеву на протяжении многих лет.

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