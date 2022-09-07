Украина получила от Запада ракеты Harpoon

Украина получила от государств Запада в рамках поставок оружия в том числе противокорабельные ракеты Harpoon ("Гарпун"), которые США смонтировали на автомобильной платформе. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"Скажу также, что имеют место невероятные инновации", - заявил он, комментируя ход поставок Киеву Западом оружия и военной техники.

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"Вы могли слышать о "Гарпунах" или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись "Гарпуны", установленные на корабле, речь шла о "Гарпунах" морского базирования. Они (власти этой страны - прим. ТАСС) заявили: возможно, вы (США - прим. ТАСС) можете что-то с этим сделать. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их (ракеты - прим. ТАСС) с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - рассказал Лаплант, выступая на конференции, организованной еженедельником Defense News.

"Модули "Гарпун", - отметил замминистра, - были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике с платформой - источник питания, и их соединял кабель".

При этом заместитель шефа Пентагона уточнил, что американские военные инструкторы осуществили на территории США и обучение украинцев применению данного вооружения в конце мая.

Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая публично объявил о том, что противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним передает Украине Дания. Однако ранее американская администрация не раскрывала подробностей, которые изложил Лаплант.

Решения России и реакция Запада

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.