Украина получила первые ударные беспилотники Warmate

«На счету банка mono 64 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов), которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт», — рассказал чиновник.

По словам Федорова, остальные дроны доставят на передовую в сентябре. Такие беспилотники используют военные в Польше и странах НАТО, отметил он, добавив, что дроны Warmate могут обнаружить и поразить легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) противника.